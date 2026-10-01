Pithoragarh News: क्रॉस कंट्री में रोहन, कपिल, अनुराग, मनीषा और हेमलता अव्वल

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दौड़ में 165 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम पर समाप्त हुई। अंडर 16 बालक वर्ग में कपिल धामी, ओपन बालक वर्ग में अनुराग कुमार और अंडर 10 बालक वर्ग में रोहन बिष्ट विजेता रहे। अंडर 10 बालिका वर्ग में मनीषा अन्ना और ओपन बालिका वर्ग में हेमलता ने भी पहला स्थान हासिल किया। जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्मल सिंह बसेड़ा और अन्य अतिथियों ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। अतिथियों ने सभी आयु वर्गों के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए।

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पिथौरागढ़। गांधी और शास्त्री जयंती और सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई। इसमें रोहन बिष्ट, कपिल धामी, अनुराग कुमार, मनीषा अन्ना और हेमलता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।