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बगरतोली, गैना, भंडाखोली, किल्ल, गडार, बड़ालू, बिस्खोली, गौरीहाट और मूनाकोट के श्रद्धालुओं के साथ ही नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग जात में शामिल होते हैं। बगरतोली निवासी लक्ष्मण चंद देउपा ने बताया कि जात के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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झूलाघाट (पिथौरागढ़)। मूनाकोट के बगरतोली स्थित दुर्गा मंदिर में 22 नवंबर से दो दिवसीय जात शुरू होगी। इसका समापन 23 नवंबर को होगा। यह जात पड़ोसी देश नेपाल के बनलेक दुर्गा माता मंदिर से जुड़ी है। इसमें भारत और नेपाल के विभिन्न गांवों से श्रद्धालु शामिल होने पहुंचते हैं।