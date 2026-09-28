Pithoragarh News: धारचूला और मुनस्यारी आईटीआई में प्रवेश लेने से विद्यार्थियों ने बनाई दूरी, 80 फीसदी सीट खाली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धारचूला और मुनस्यारी आईटीआई में सिर्फ विद्युतकार ट्रेड संचालित है। इनमें 20-20 सीटों के सापेक्ष चार-चार विद्यार्थियों ने दाखिला कराया है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दोनों संस्थानों में 32 सीट खाली रह गई हैं।संस्थान के मुताबिक, दोनों आईटीआई में एक ही ट्रेड संचालित होने से विद्यार्थी प्रवेश के लिए रुचि कम दिखा रहे हैं। अन्य ट्रेडों का तकनीकी ज्ञान लेने के लिए विद्यार्थी अन्य संस्थानों का रुख करने के लिए मजबूर हैं। क्षेत्र के लोग और विद्यार्थी लंबे समय से अन्य ट्रेड संचालित करने की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए अन्य संस्थानों में पलायन करना मजबूरी है।पिछले शिक्षा सत्र मुनस्यारी आईटीआई में विद्युतकार ट्रेड के 20 सीटों के सापेक्ष 19 विद्यार्थियों ने दाखिला कराया था। सिर्फ एक ही सीट खाली थी। वहीं धारचूला आईटीआई में 20 सीटों के सापेक्ष पांच विद्यार्थी तकनीकी ज्ञान लेने के लिए पहुंचे थे और 15 सीट रिक्त रह गई थीं।.........वर्तमान में दोनों ही संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। निश्चित तौर पर इस बार कम विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। नए ट्रेड खुलने पर छात्रसंख्या बढ़ने की उम्मीद है।