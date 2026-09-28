पिथौरागढ़: पहाड़ी दरकने से मकान क्षतिग्रस्त, खतरे को भांपते हुए पहले की कर दिया था घर खाली; बच गई जान

झूलाघाट-जौलजीबी सड़क पर गेठीगाड़ा गांव में बीते रविवार को पहाड़ी दरक गई। एक विशालकाय बोल्डर हरि सिंह के दो मंजिले मकान पर गिरा। खतरे को भांपते हुए हरि सिंह ने परिवार सहित पहले ही घर खाली कर दिया था। इससे सभी सुरक्षित बच गए। पहाड़ी पर बीते 15 सितंबर को दरार पड़ गई थी। इसकी सूचना राजस्व विभाग को दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्व उपनिरीक्षक विक्रांत सिंह पवार ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। उन्होंने रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है।

वहीं ग्रामीण चंदन कुमार, प्रकाश सिंह बिष्ट, रमेश कुमार, सुनील महर, टीका महर, होशियार सिंह ने बताया कि हरि सिंह ने मेहनत-मजदूरी कर बमुश्किल चार कमरों का मकान बनाया था जो अब खतरे की जद में है। सभी ने प्रभावित को अन्यत्र विस्थापित कर उचित मुआवजा देने की मांग की है।