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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरि धाम के दिन और रात के पड़ाव क्षेत्रों में यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए 8.10 करोड़ रुपये की इस परियोजना को मंजूरी दी थी।विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार, इस योजना पर जुलाई से काम शुरू किया गया था। अब तक टनकपुर से भैरव मंदिर तक करीब 18 किलोमीटर हिस्से में लाइटें लगाने का काम पूरा हो चुका है और इनका सफल ट्रायल भी कर लिया गया है।वर्तमान में भैरव मंदिर से आगे शेष करीब तीन किलोमीटर खंड में भूमिगत केबल बिछाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। विभाग दिसंबर तक इस अंतिम हिस्से में भी स्ट्रीट लाइटें स्थापित कर देगा। इसके पश्चात पूरी व्यवस्था संचालन और रखरखाव के लिए जिला पंचायत को सौंप दी जाएगी।