Pithoragarh News: आठवें दिन भी सोसायटी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, फूटा गुस्सा

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टनकपुर (चंपावत)। इन्साफ द पावर वेलफेयर सोसायटी की ओर से पांच सूत्री मांगों के लिए तहसील में कार्यकर्ता दिन भर गरजते रहे। सोमवार को सोसायटी अध्यक्ष तिलक राम के नेतृत्व में कार्यकर्ता धरने पर बैठे। उन्होंने मिनी सिडकुल खोलने और 200 यूनिट मुफ्त बिजली, आयुष्मान कार्ड धारकों को रेफर, अप्रूवल जैसे नियमों से निजात, पिथौरागढ़ चुंगी का नाम सुभाष चौक रखने, शारदा चुंगी-क्रेशर बैराज का निर्माण कराने की मांग उठाई। यहां सरदार बलविंदर सिंह, पुष्कर राम, मुकेश कुमार, गिरीश कुमार, बहादुर राम, किशन लाल कश्यप, विनोद कुमार आदि थे।