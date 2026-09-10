Pithoragarh News: उफनते नाले में लकड़ी की बल्ली का सहारा, फंसे भेड़पालक

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सुमतू नाले को पार करने के लिए लकड़ी का पुल ही एकमात्र जरिया था। बीते दिनों हुई बारिश में यह पुल नाले में बह गया। ग्रामीण को बल्ली के सहारे जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं लेकिन भेड़पालकों के लिए भेड़ों के साथ ऐसा करना मुश्किल है। ऐसे में भेड़पालक छिपलाकेदार, बृजगंगा सहित अन्य बुग्यालों में नहीं जा पा रहे हैं। इन हालात में भेड़ों के लिए भी भोजन का संकट पैदा हो गया है।जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने बताया कि यदि सुमतू नाले में पुल नहीं बना तो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से जल्द पुल निर्माण की मांग कर फंसे भेड़पालकों को निकालने की मांग की है।राजस्व कर्मियों को शीघ्र सुमतू पहुंचकर निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए हैं। जल्द ही पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।