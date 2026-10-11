Pithoragarh News: कनालीछीना के गुड़ौली गांव में तेंदुए की धमक से लोग भयभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 11:15 PM IST
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पिथौरागढ़। कनालीछीना में गुड़ौली गांव के पास रविवार अपराह्न में तेंदुए की धमक से लोग दहशत में आ गए। तेंदुआ गांव को जंगल से जोड़ने वाले रास्ते में काफी देर तक इधर-उधर दौड़ता रहा।
इस कारण लोग घरों में कैद होने को विवश हो गए। ग्रामीणों की ओर से शोरगुल करने के बाद तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
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भंडारीगांव और आसपास के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जनसुरक्षा अभियान
गंगोलीहाट। वन विभाग की तरफ से गंगोलीहाट के भंडारीगांव और आसपास क्षेत्रों में तेंदुए की आवाजाही के बीच लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार जन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है।
प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्न के अनुसार विभाग ने क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए फॉक्स लाइट, एक सोलर लाइट, वन्यजीवों को सचेत करने के लिए एक एनाइडर और गतिविधियों को दर्ज करने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए हैं। बीते तीन अक्तूबर को भंडारीगांव में नौ वर्षीय बालक को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वन विभाग की टीम क्षेत्र में निरंतर गश्त कर रही है। बताया कि विभाग क्षेत्र में सुरक्षा, तकनीक और जन-जागरूकता के प्रयास कर रहा है। संवेदनशील स्थलों पर पिंजरे, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। संवाद
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इस कारण लोग घरों में कैद होने को विवश हो गए। ग्रामीणों की ओर से शोरगुल करने के बाद तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
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भंडारीगांव और आसपास के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जनसुरक्षा अभियान
गंगोलीहाट। वन विभाग की तरफ से गंगोलीहाट के भंडारीगांव और आसपास क्षेत्रों में तेंदुए की आवाजाही के बीच लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार जन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है।
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प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्न के अनुसार विभाग ने क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए फॉक्स लाइट, एक सोलर लाइट, वन्यजीवों को सचेत करने के लिए एक एनाइडर और गतिविधियों को दर्ज करने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए हैं। बीते तीन अक्तूबर को भंडारीगांव में नौ वर्षीय बालक को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वन विभाग की टीम क्षेत्र में निरंतर गश्त कर रही है। बताया कि विभाग क्षेत्र में सुरक्षा, तकनीक और जन-जागरूकता के प्रयास कर रहा है। संवेदनशील स्थलों पर पिंजरे, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। संवाद
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