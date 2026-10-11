Pithoragarh News: यूजीसी और एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चर्चामसाला उद्यम से संवर रहा महिलाओं का जीवन
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
चंपावत। बाराकोट ब्लॉक के खलकीना गांव की महिलाओं ने मसाला उद्यम के जरिये स्वरोजगार की नई मिसाल पेश की है। सखी स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं हल्दी, धनिया, मिर्च और जीरे जैसे मसालों की पिसाई और पैकेजिंग कर रही हैं। इस पहल से महिलाएं प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं।
समूह की अध्यक्ष कलावती देवी ने बताया कि नौ महिलाओं ने मिलकर इस उद्यम की शुरुआत की थी। महिलाएं स्थानीय क्षेत्र से कच्चा माल एकत्र करती हैं। अपनी देखरेख में मसालों की पिसाई कर उनकी पैकेजिंग करती हैं।
इसके बाद तैयार मसालों को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है।
उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे-धीरे मसालों की मांग बढ़ने लगी। कलावती देवी ने यह भी बताया कि इस उद्यम को स्थापित करने में राज्य सरकार की ग्रामोत्थान योजना का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
विज्ञापन
10 लाख रुपये लागत आई : इस व्यवसाय को शुरू करने में कुल 10 लाख रुपये की लागत आई। इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है।
विज्ञापन
समूह की अध्यक्ष कलावती देवी ने बताया कि नौ महिलाओं ने मिलकर इस उद्यम की शुरुआत की थी। महिलाएं स्थानीय क्षेत्र से कच्चा माल एकत्र करती हैं। अपनी देखरेख में मसालों की पिसाई कर उनकी पैकेजिंग करती हैं।
विज्ञापन
इसके बाद तैयार मसालों को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है।
उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे-धीरे मसालों की मांग बढ़ने लगी। कलावती देवी ने यह भी बताया कि इस उद्यम को स्थापित करने में राज्य सरकार की ग्रामोत्थान योजना का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
विज्ञापन
10 लाख रुपये लागत आई : इस व्यवसाय को शुरू करने में कुल 10 लाख रुपये की लागत आई। इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है।