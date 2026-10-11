फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Discussion on the misuse of UGC norms and the SC/ST Act; women's lives being transformed through the spice enterprise

Pithoragarh News: यूजीसी और एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चर्चामसाला उद्यम से संवर रहा महिलाओं का जीवन

Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Discussion on the misuse of UGC norms and the SC/ST Act; women's lives being transformed through the spice enterprise
चंपावत। बाराकोट ब्लॉक के खलकीना गांव की महिलाओं ने मसाला उद्यम के जरिये स्वरोजगार की नई मिसाल पेश की है। सखी स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं हल्दी, धनिया, मिर्च और जीरे जैसे मसालों की पिसाई और पैकेजिंग कर रही हैं। इस पहल से महिलाएं प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं।
विज्ञापन

समूह की अध्यक्ष कलावती देवी ने बताया कि नौ महिलाओं ने मिलकर इस उद्यम की शुरुआत की थी। महिलाएं स्थानीय क्षेत्र से कच्चा माल एकत्र करती हैं। अपनी देखरेख में मसालों की पिसाई कर उनकी पैकेजिंग करती हैं।
विज्ञापन

इसके बाद तैयार मसालों को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है।
उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे-धीरे मसालों की मांग बढ़ने लगी। कलावती देवी ने यह भी बताया कि इस उद्यम को स्थापित करने में राज्य सरकार की ग्रामोत्थान योजना का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

10 लाख रुपये लागत आई : इस व्यवसाय को शुरू करने में कुल 10 लाख रुपये की लागत आई। इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed