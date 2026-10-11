Pithoragarh News: यूजीसी और एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चर्चामसाला उद्यम से संवर रहा महिलाओं का जीवन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समूह की अध्यक्ष कलावती देवी ने बताया कि नौ महिलाओं ने मिलकर इस उद्यम की शुरुआत की थी। महिलाएं स्थानीय क्षेत्र से कच्चा माल एकत्र करती हैं। अपनी देखरेख में मसालों की पिसाई कर उनकी पैकेजिंग करती हैं।इसके बाद तैयार मसालों को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है।उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे-धीरे मसालों की मांग बढ़ने लगी। कलावती देवी ने यह भी बताया कि इस उद्यम को स्थापित करने में राज्य सरकार की ग्रामोत्थान योजना का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।10 लाख रुपये लागत आई : इस व्यवसाय को शुरू करने में कुल 10 लाख रुपये की लागत आई। इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है।