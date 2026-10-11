Pithoragarh News: नौकरी और ऑन लाइन ट्रेडिंग लाभ के नाम पर ठगी, एक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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जांच अधिकारी कुशल नगरकोटी ने बताया कि एसआई जितेंद्र बिष्ट ने कोतवाली पुलिस में यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में दीपक सक्सेना पर साइबर धोखाधड़ी के आरोप में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आरोपी पर झूठे आश्वासन देकर लोगों को बैंक खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया है।साइबर सेल और समन्वय पोर्टल से मिली शिकायतों के आधार पर एक बैंक खाता टनकपुर के यूको बैंक में पाया गया। बैंक प्रबंधक की ओर से उपलब्ध कराए गए केवाईसी दस्तावेज से खाताधारक की पहचान हुई। इस खाते के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में कुल चार शिकायतें दर्ज हैं। इन शिकायतों में अत्यधिक धनराशि प्राप्त की गई है।पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह बैंक खाता वास्तविक बैंकिंग उद्देश्यों के लिए नहीं खोला गया प्रतीत होता है। इसका उपयोग म्यूल खाते के रूप में किया जाता रहा है। संदिग्ध खाताधारक को इस धोखाधड़ी से गलत लाभ प्राप्त हुआ है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।