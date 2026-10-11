फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Fraud committed under the guise of jobs and online trading profits; case registered against one person

Pithoragarh News: नौकरी और ऑन लाइन ट्रेडिंग लाभ के नाम पर ठगी, एक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Sun, 11 Oct 2026 11:16 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Fraud committed under the guise of jobs and online trading profits; case registered against one person
टनकपुर (चंपावत)। मोबाइल फोन कॉल, सोशल मीडिया मंच और ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से निवेश रिटर्न और नौकरी के झूठे आश्वासन देकर ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने विभिन्न राज्यों में दर्ज चार साइबर धोखाधड़ी के मामलों में ज्ञानखेड़ा निवासी दीपक सक्सेना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

जांच अधिकारी कुशल नगरकोटी ने बताया कि एसआई जितेंद्र बिष्ट ने कोतवाली पुलिस में यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में दीपक सक्सेना पर साइबर धोखाधड़ी के आरोप में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आरोपी पर झूठे आश्वासन देकर लोगों को बैंक खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया है।
विज्ञापन

साइबर सेल और समन्वय पोर्टल से मिली शिकायतों के आधार पर एक बैंक खाता टनकपुर के यूको बैंक में पाया गया। बैंक प्रबंधक की ओर से उपलब्ध कराए गए केवाईसी दस्तावेज से खाताधारक की पहचान हुई। इस खाते के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में कुल चार शिकायतें दर्ज हैं। इन शिकायतों में अत्यधिक धनराशि प्राप्त की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस जांच में जुटी
पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह बैंक खाता वास्तविक बैंकिंग उद्देश्यों के लिए नहीं खोला गया प्रतीत होता है। इसका उपयोग म्यूल खाते के रूप में किया जाता रहा है। संदिग्ध खाताधारक को इस धोखाधड़ी से गलत लाभ प्राप्त हुआ है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed