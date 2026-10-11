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Pithoragarh News: असम राइफल्स पूर्व सैनिक संगठन ने राज्य स्तरीय बैठक के लिए चर्चा की

Sun, 11 Oct 2026 11:15 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 11:15 PM IST
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The Assam Rifles Ex-Servicemen Association held discussions regarding a state-level meeting
बनबसा (चंपावत)। असम राइफल्स पूर्व सैनिक संगठन की रविवार को हुई बैठक में एक नवंबर को खटीमा में होने वाली राज्य स्तरीय बैठक पर चर्चा हुई। इस बैठक में बनबसा टनकपुर से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के शामिल होने का निर्णय लिया गया।
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संगठन की मजबूती के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की गई। बैठक की अध्यक्षता सूबेदार मेजर गोपाल दत्त शर्मा ने की। संचालन खड़क बहादुर चंद ने किया। खटीमा संगठन के अध्यक्ष सूबेदार भीम सिंह ने एक नवंबर की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में सरकार से की गई मांगों की उपलब्धियों पर जानकारी दी जाएगी।
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संगठन का कहना है कि सरकार असम राइफल्स से सेना की तर्ज पर कार्य लेती है हालांकि उन्हें सेना जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। राष्ट्रीय संरक्षक तुलसी नायर के प्रयासों पर भी अवगत कराया जाएगा। वहीं तीन वीर नारियों समेत कई पूर्व सैनिकों ने संगठन की सहयोग राशि जमा कराई।
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यहां संगठन के कोषाध्यक्ष शिव चंद, सूबेदार मेजर धनी चंद, सूबेदार नरेंद्र सिंह गोवाड़ी, सूबेदार कृष्णानंद कापड़ी, चतुर सिंह महर, कैलाश चंद, रमेश चंद समेत छह जेसीओ और 19 अन्य रैंक उपस्थित रहे।
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