Pithoragarh News: चंपावत में बारिश का दौर जारी, ठंडक बढ़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 05 Sep 2026 11:01 PM IST
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चंपावत। नगर में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को सुबह बादल छाए रहे। करीब सात बजे हल्की धूप खिल आई। 11 बजे करीब मौसम ने करवट बदली और बारिश शुरू हो गई। कुछ देर की बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद शाम तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। वहीं आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार जिले में पिछले 24 घंटे के से बारिश का दौर जारी है। सबसे अधिक 18 मिमी बारिश चंपावत में दर्ज की गई। इसके अलावा लोहाघाट में सात मिमी, पाटी में चार, टनकपुर में सात और बनबसा में नौ मिमी बारिश हुई। बारिश के कारण मौसम में ठंडक बनी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से आवाजाही प्रभावित होने की भी स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से बारिश के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों और नदी-नालों के आसपास सतर्क रहने की अपील की गई है।
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