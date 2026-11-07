Pithoragarh News: कार्यक्रम आज
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:50 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:50 AM IST
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महोत्सव : मुवानी में महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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प्रदर्शनी
मुनस्यारी में श्री हरि प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से।
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धरना
अस्कोट में क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग पर लोगों का धरना सुबह 10 बजे से।
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सराफा भाव
सोना
1,48,320 रुपये प्रति 10 ग्राम
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चांदी
2,06,000 रुपये प्रति किलो
-- ---
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प्रदर्शनी
मुनस्यारी में श्री हरि प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से।
धरना
अस्कोट में क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग पर लोगों का धरना सुबह 10 बजे से।
सराफा भाव
सोना
1,48,320 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी
2,06,000 रुपये प्रति किलो