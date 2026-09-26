Pithoragarh News: बंगापानी के गांवों में 19 घंटे बिजली रही गुल

विज्ञापन



लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के बीच बिजली गुल होने से क्षेत्रवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खराब मौसम में 19 घंटे बिजली गुल रहने से लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी। बंगापानी, मवानी-दवानी, आलम-दारमा, माणी-धामी, मदरमा, जाराजिबली, लुमती, बरम, चामी, शिलिंग-खर्तोली, सेरा-सिर्तोला, टांगा, गोल्फा, बोना सहित आसपास के सभी गांव अंधेरे में डूबे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा के समय में बिजली न होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन

बंगापानी (पिथौरागढ़)। बंगापानी तहसील क्षेत्र के लगभग दो दर्जन से अधिक गांवों में शुक्रवार शाम चार बजे से बिजली गुल हो गई जो शनिवार सुबह 11 बजे सुचारू हो सकी।