Pithoragarh News: 19 से 26 तक आदि कैलाश यात्रा के लिए जारी नहीं होंगे परमिट
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 26 Sep 2026 11:09 PM IST
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धारचूला (पिथौरागढ़)। आदि कैलाश यात्रा के लिए 19 से 26 अक्तूबर तक इनर लाइन परमिट जारी नहीं होंगे। आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 (मैराथन) के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यात्रा अधिकारी और एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि इस अवधि में यात्रियों और पर्यटकों को इन लाइन परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की योजना इस अवधि को देखते हुए बनाएं।
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