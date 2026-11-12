Pithoragarh News: अस्कोट के लोगों ने सीएम से मुलाकात के आश्वासन पर टाला आमरण अनशन

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क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग पर अस्कोट के लोगों ने बृहस्पतिवार से आमरण अनशन शुरू करने का एलान किया था। बीते बुधवार को रामलीला मैदान में धरने पर बैठे लोगों से वार्ता करने के लिए विधायक बिशन सिंह चुफाल और एसडीएम खुशबू पांडे पहुंची। दोनों ने लोगों को 14 नवंबर को जौलजीबी में मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन दिया।उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से हेलीपैड पर पांच मिनट की मुलाकात कराई जाएगी ताकि लोग क्षेत्र की समस्याओं को उनके समक्ष रख सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इन समस्याओं पर उचित निर्णय लेने का आग्रह भी किया जाएगा। यह आश्वासन मिलने पर समिति ने आमरण अनशन स्थगित करने और सांकेतिक धरना जारी रखने का निर्णय लिया। चेतावनी दी कि मांगों पर सैद्धांतिक स्वीकृति न मिलने पर 15 नवंबर से आमरण शुरू कर दिया जाएगा। धरने पर नरेंद्र बसेड़ा, कपिल पाल, कलावती, विमला, रुक्मणी और चंद्र सिंह आदि बैठे।संघर्ष समिति के साथ वार्ता के दौरान एसडीएम खुशबू पांडे ने क्षेत्र के बैरा में जमीन उपलब्ध होने पर मिनी स्टेडियम और जीआईसी का नाम राजेंद्र पाल के नाम पर किए जाने के लिए कार्रवाई करने हामी भरी। इस दौरान स्कूल से जामताली सड़क को लेकर हुई वार्ता में पीएमजीएसवाई से स्वीकृति की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने के विधायक चुफाल और एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।