Pithoragarh News: बनबसा बैराज से चार पहिया वाहनों की आवाजाही सुचारु

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शनिवार देर शाम से नदी का जलस्तर एक लाख क्यूसेक से अधिक होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई थी। सोमवार सुबह 11 बजे जलस्तर घटकर 98,272 क्यूसेक पर पहुंच गया। यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि जलस्तर एक लाख क्यूसेक से अधिक होने पर रेड अलर्ट जारी कर चार पहिया वाहनों को रोका जाता है।

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बनबसा (चंपावत)। सोमवार सुबह शारदा नदी का जलस्तर एक लाख क्यूसेक से कम होने पर बैराज प्रशासन ने चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक हटा दी है। इससे भारत-नेपाल के बीच आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है।