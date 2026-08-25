उत्तराखंड: साइबर अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 91 सिम और 153 मोबाइल फोन किए ब्लॉक

पिथौरागढ़ जिले की पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके तहत 91 सिम और 153 मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए हैं।

इनमें से 22 सिम सीमांत जिले के लोगों के नाम पर दर्ज थे। यह जिले में साइबर अपराध की बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। साइबर सेल के प्रभारी नीरज भाकुनी ने बताया कि जांच के दौरान साइबर ठगी में उपयोग हो रहे मोबाइल फोन और नंबर चिह्नित किए गए। संबंधित दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर इन सभी को ब्लॉक किया गया है।

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भाकुनी ने कहा कि अब साइबर अपराधी इन नंबरों या फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ये मोबाइल फोन हमेशा के लिए उपयोग से बाहर हो जाएंगे, यहां तक कि नया सिम डालने पर भी काम नहीं करेंगे। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और साइबर अपराध नेटवर्क को कमजोर करेगी। उन्होंने लोगों से जागरूक रहने की अपील भी की।