Pithoragarh News: मापा गांव में भूस्खलन से खतरा
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 17 Sep 2026 11:25 PM IST
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बंगापानी (पिथौरागढ़)। विकासखंड मुनस्यारी के मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मापा गांव लगातार हो रहे भूस्खलन से ग्रामीण दहशत में हैं। लगातार बारिश के चलते गांव के आसपास गधेरे में भूस्खलन होने से पूरे गांव को खतरा पैदा हो गया है।
बृहस्पतिवार को जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई को पत्र भेजकर सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गांव का स्थलीय निरीक्षण करना जरूरी है। जल्द से जल्द खतरे की स्थिति का आंकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी से स्थलीय निरीक्षण होने तक सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने की भी मांग की है।
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बृहस्पतिवार को जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई को पत्र भेजकर सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गांव का स्थलीय निरीक्षण करना जरूरी है। जल्द से जल्द खतरे की स्थिति का आंकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी से स्थलीय निरीक्षण होने तक सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने की भी मांग की है।
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