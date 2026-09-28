Pithoragarh News: झूलाघाट-जौलजीबी सड़क बंद, 12 गांवों का संपर्क कटा

विज्ञापन

झूलाघाट (पिथौरागढ़)। लगातार दो दिन की बारिश से तालेश्वर के पास बरसाती नाला उफान पर आने से झूलाघाट-जौलजीबी सड़क बंद हो गई है। इससे झूलाघाट से अमतड़ी, रणवा, सिमलखर्क, दौंबास, डौडा, पीपली, घिंघरानी, सुनखोली सहित 12 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह बोहरा, ललित सिंह बोहरा, चंदन कुमार, प्रकाश सिंह बिष्ट, रमेश कुमार, सुनील महर, टीका महर, होशियार सिंह आदि ग्रामीणों ने जल्द सड़क सुचारु करने की मांग की है।