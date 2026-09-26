Pithoragarh News: सड़क के दोनों तरफ से मलबा हटाने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 26 Sep 2026 11:08 PM IST
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पिथौरागढ़। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने घाट बैंड में बंद राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। एडीएम योगेंद्र सिंह शनिवार को एसडीएम जितेंद्र वर्मा और सीओ जीबी जोशी के साथ घाट बैंड पहुंचे।
उन्होंने प्रभावित क्षेत्र में ऊपर से रैंप बनाकर सड़क से मलबा हटाने का कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही मशीनों की संख्या बढ़ाने और बारिश रुकने पर सड़क के दोनों ओर से मलबा हटाने को कहा।
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उन्होंने प्रभावित क्षेत्र में ऊपर से रैंप बनाकर सड़क से मलबा हटाने का कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही मशीनों की संख्या बढ़ाने और बारिश रुकने पर सड़क के दोनों ओर से मलबा हटाने को कहा।
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