Pithoragarh News: विधानसभा चुनाव की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश

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मतदान कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने की प्रगति जांची गई। सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन और आवश्यक सुविधाओं की जांच कर कमियां दूर करने को कहा गया। दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इसमें होम वोटिंग की तैयारियां भी शामिल हैं।मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप प्लान तैयार कर संदेश पहुंचाने को कहा गया। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, कानून-व्यवस्था और निर्वाचन व्यय निगरानी की भी समीक्षा हुई।यहां सीडीओ अजय सिंह, एडीएम केएन गोस्वामी, एपीडी विम्मी जोशी, एसडीएम बीसी पंत, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र अधिकारी आदि थे।