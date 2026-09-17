Pithoragarh News: बंदूक लोड करते समय चली गोली, युवक के सीने में लगी

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सेलमाली गांव में इन दिनों वन्यजीवों की दहशत बनी हुई है। बुधवार शाम गांव के उत्तम सिंह वन्यजीवों को भगाने के लिए भरुवा बंदूक में गोली लोड कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बंदूक चल गई। गोली सामने खड़े उनके साथी भगत सिंह के सीने में जा लगी। गोली लगते ही भगत सिंह जमीन पर गिर पड़े। परिजन और ग्रामीण उन्हें देर रात करीब एक बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया।बृहस्पतिवार को सीने में फंसे गोली के छर्रे निकालने के लिए उनका ऑपरेशन किया गया। सर्जन डॉ. मुकेश कुटियाल ने बताया कि ऑपरेशन किया गया है, लेकिन घायल की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना पुलिस को दी।किसने बनाई बंदूक, होगी जांचसेलमाली में भरुवा बंदूक से गोली चलने की घटना के बाद पुलिस बंदूक और गोली के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। जांच की जा रही है कि बंदूक स्थानीय स्तर पर किसने और कहां तैयार की थी। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में पहले भी इस तरह की बंदूकें तैयार की गई हैं या नहीं। पुलिस गोली के स्रोत और उसे उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि प्रथम दृष्टया बंदूक स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने की बात सामने आई है। इसे किसने और कहां बनाया, इसकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता चल सकेगा।