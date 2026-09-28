Pithoragarh News: टनकपुर यार्ड में रेल पटरी चोरी करते चार गिरफ्तार

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आरपीएफ इंस्पेक्टर रणदीप कुमार ने बताया कि 25 सितंबर की रात गश्त के दौरान टीम ने यार्ड की लाइन नंबर 12 के पास एक संदिग्ध ई-रिक्शा देखा, जिसमें चार लोग बैठे थे। पूछताछ करने पर उन्होंने ई-रिक्शा में लदे 179 सेमी और 187 सेमी लंबाई के रेल लाइन के दो टुकड़े चोरी करने की बात स्वीकार की। टीम में इंस्पेक्टर के साथ कांस्टेबल गोपाल सिंह, मंदीप, अनुराग सिंह राना शामिल रहे। मामले की जांच एसआई चंद्र प्रकाश को सौंपी गई है।

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टनकपुर (चंपावत)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने टनकपुर रेलवे यार्ड के पास से रेल पटरी के दो टुकड़े चोरी कर ले जा रहे चार युवकों को गिरफ्तार किया है। वार्ड संख्या एक शारदा चुंगी निवासी राजू उर्फ भूरा, प्रियांशु गिरी उर्फ बिट्टू, वार्ड संख्या चार निवासी अयान, वार्ड संख्या तीन निवासी साजिद के खिलाफ रेल संपत्ति चोरी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।