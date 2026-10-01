Pithoragarh News: एसएसबी कैंप की बैरक में लगी आग, बुखारी फटने से हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 01 Oct 2026 11:15 PM IST
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धारचूला (पिथौरागढ़)। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील तहत गर्ब्यांग स्थित एसएसबी कैंप में बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे एक बैरक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ठंड से बचने के लिए जलाई जाने वाली बुखारी फटने के कारण यह हादसा हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने देखते ही देखते एक पूरी बैरक को अपनी चपेट में ले लिया।
आसमान छूती आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाया। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई।
राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ व त्वरित कार्रवाई से आग पर समय रहते पूरी तरह काबू पा लिया गया। एसडीएम आशीष जोशी और 11वीं बटालियन एसएसबी के सीओ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। संबंधित टीमें लगातार मौके पर नजर बनाए हुए हैं।
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आसमान छूती आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाया। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई।
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राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ व त्वरित कार्रवाई से आग पर समय रहते पूरी तरह काबू पा लिया गया। एसडीएम आशीष जोशी और 11वीं बटालियन एसएसबी के सीओ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। संबंधित टीमें लगातार मौके पर नजर बनाए हुए हैं।
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