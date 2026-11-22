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बरम-कनार 16.2 किलोमीटर सड़क का निर्माण किए जाने की मांग लेकर 120 किलोमीटर दूर से आकर बीते 12 नवंबर से कनार के ग्रामीणों ने कलक्ट्रेट के बाहर रामलीला मैदान में आमरण अनशन शुरू किया। अब तक चार अनशनकारियों को जबरन उठाने के बाद दो रोज से कनार की ग्राम प्रधान सरिता देवी भूख हड़ताल पर बैठी थीं।शनिवार रात करीब आठ बजे अनशन स्थल की पहले लाइट काटी गई। इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस टीम अनशन स्थल पर पहुंच गई। पुलिस टीम आमरण अनशनकारी सरिता देवी के साथ ही 78वर्षीय बिशना देवी और अन्य महिलाओं को अनशन स्थल से जबरन उठाने में जुट गई।महिलाओं ने विरोध जताया तो पुलिस ने उन्हें घसीटकर और हाथ-पांव पकड़कर अनशन स्थल से हटाना शुरू कर दिया। जोर-जबरदस्ती में कुछ महिलाओं के कपड़े फट गए। चूड़ियां टूटकर कलाई में चुभ गईं। घसीटने से कुछ महिलाओं को चोट आ गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद इस दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने मौके पर ही जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। आखिरकार भारी पुलिस फोर्स सरिता देवी को अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल ले जाने में कामयाब रही। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में रोष फैल गया। इसके विरोध में रविवार दोपहर आंदोलनकारियों ने अनशन स्थल से घंटाघर तक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। रविवार को जिला पंचायत सदस्य महेंद्र परिहार ने आमरण अनशन का फिर से मोर्चा संभाल लिया।प्रदेश सरकार पर लगाया आंदोलन को कुचलने की कोशिश का आरोपरविवार को प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में ग्रामीणों ने पुलिस पर जबरन महिलाओं के कपड़े फाड़ने और चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा कि इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई से ग्रामीण डरेंगे नहीं और वर्षों से उठाई जा रही क्षेत्र की बुनियादी समस्या के समाधान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन आमरण अनशन को कुचलना चाहता है लेकिन अब यह आंदोलन केवल कनार की नहीं रह गया है बल्कि पूरा गोरीछाल क्षेत्र इसमें शामिल हो गया है। यहां जगत सिंह, भारत सिंह, प्रकाश सिंह, पार्वती देवी, लक्ष्मी, दूरी देवी, जयंती देवी, पूरन सिंह, कुशल सिंह, सुंदर सिंह चंद्र सिंह, गगन सिंह पप्पू बिष्ट आदि मौजूद रहे।