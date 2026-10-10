Pithoragarh News: जिला योजना समिति के सदस्यों का चुनाव 16 को

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पिथौरागढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार भटगाईं ने जिला योजना समिति सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया। मतदान 16 अक्तूबर को होगा, उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित होंगे। नामांकन प्रक्रिया 12 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से अपराह्न चार बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 13 अक्तूबर को होगी। उम्मीदवारी 14 अक्तूबर को सुबह 11 से अपराह्न तीन बजे तक वापस ली जा सकेगी। मतदान 16 अक्तूबर को सुबह आठ से अपराह्न तीन बजे तक होगा, जिसके बाद मतगणना शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया के लिए परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चुनाव होने तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। इस दौरान जिला पंचायत और नगर निकायों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों का भोज या उपहार देना-लेना प्रतिबंधित है। नई योजनाओं की घोषणा या वित्तीय स्वीकृतियां भी नहीं दी जाएंगी।