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Pithoragarh News: नेपाल में जल प्रलय में बैतड़ी के आठ लोग लापता

Sat, 12 Sep 2026 10:59 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 12 Sep 2026 10:59 PM IST
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Eight people from Baitadi missing in Nepal floods
झूलाघाट(पिथौरागढ़)। नेपाल के रसुआ में हुए जल प्रलय में भारतीय सीमा से लगे बैतड़ी जिले के आठ लोग अब भी लापता हैं। घटना के दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी उनका पता नहीं चल पाया है। अब प्रशासन की ओर से लापता लोगों के परिजनों के खून के सैंपल लेकर भेजे गए हैं ताकि डीएनए परीक्षण के जरिये उनकी खोजबीन में मदद में मिल सके।
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जिला प्रशासन कार्यालय बैतड़ी से मिली जानकारी के मुताबिक, जल प्रलय के बाद से लापता लोगों में जिले के ककस्याली गांव निवासी 24 वर्षीय केशव बिष्ट, धामी गांव के 30 वर्षीय पूर्ण सिंह धामी, 38 वर्षीय विरेंद्र धामी, छेपट्टा गांव की 22 वर्षीय बिनीता बोहरा, बसाड़ गांव के 29 वर्षीय हिक्मत मेहरा, रिम निवासी 40 वर्षीय पदम साउद, बिजुल निवासी 40 वर्षीय देब बहादुर चंद और 23 वर्षीय लक्ष्मण ऐर शामिल हैं।
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सुर्नया गांव पालिका के भानू बहादुर बिष्ट ने बताया कि लापता लोगों के परिजन चिंतित हैं और उनकी कुशलता की उम्मीद में जी रहे हैं।
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