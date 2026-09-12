Pithoragarh News: 50 मीटर दौड़ में हिमांशु और काजल प्रथम

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बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में हिमांशु पहले, पवन सिंह दूसरे, हर्षित कुमार तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में काजल को पहला, भावना जोशी को दूसरा और काव्या को तीसरा स्थान मिला। बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में आदित्य टम्टा पहले, कार्तिक पाठक दूसरे, हर्षित कुमार तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में अक्षित को पहला, कल्पना को दूसरा और काव्या को तीसरा स्थान मिला।बालक वर्ग की 200 मीटर दौड़ में तनिष ने पहला स्थान पाकर बाजी मारी। गणेश गोस्वामी दूसरे, हिमांशु रावत तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में काजल कार्की को पहला, तनुजा को दूसरा और खुशी मेहरा को तीसरा स्थान मिला।बालक वर्ग की 400 मीटर दौड़ में रितेश कुमार पहले, खुशाल सिंह दूसरे, कार्तिक पाठक तीसरे, बालिका वर्ग में अक्षिता पहले, कल्पना दूसरे, दिव्या तीसरे स्थान पर रही। लंबी कूद में पूर्वी मनोला को पहला, काजल कार्की को दूसरा, सरिता को तीसरा स्थान मिला।मुख्य अतिथि विधायक फकीर राम टम्टा ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यहां ब्लॉक खेल समन्वयक भरत मारकोना, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष कैलाश चंद्र पंत, जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष नवीन आर्या, योगेश पंत, सोहन आगरी आदि थे।