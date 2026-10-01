Pithoragarh News: भारतोली के पास डंपर खाई में गिरा पिथौरागढ़ निवासी चालक की मौत

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बृहस्पतिवार सुबह वन कर्मी दीवान सिंह ने खाई में गिरे डंपर को देखा। उन्होंने स्थानीय लोगों को सूचना दी। इसके बाद लोहाघाट से पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दीपक का शव खाई से निकाला गया। बाराकोट चौकी प्रभारी विपुल जोशी ने बताया कि शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए लोहाघाट भेजा गया है। मृतक के परिजनों और डंपर मालिक को हादसे की सूचना दे दी गई है।रेस्क्यू टीम में स्थानीय निवासी मदन सिंह सामंत के साथ पुलिस टीम में घाट चौकी फायरमैन राजेंद्र जोशी, दिनेश चंद्र भाकुनी, कांस्टेबल मनोज कुमार, अमर सिंह, लोहाघाट की दमकल टीम में जगदीश तिलाड़ा, भरत सिंह, प्रतिभा राणा, प्रियंका बिष्ट, नीलम राणा आदि रहे।