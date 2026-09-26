फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Direct confrontation between the President and the Secretary in Tanakpur

Pithoragarh News: टनकपुर में अध्यक्ष और सचिव में आमने-सामने की भिड़ंत

Sat, 26 Sep 2026 11:03 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 26 Sep 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
Direct confrontation between the President and the Secretary in Tanakpur
टनकपुर (चंपावत)। टनकपुर डिग्री कॉलेज में अध्यक्ष और सचिव पद पर आमने-सामने की टक्कर है। अध्यक्ष पद पर अभाविप की ओर से समर्थित सुमित सिंह नायक और एनएसयूआई की ओर से समर्थित ध्यान सिंह के बीच मुकाबला है। वैध प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही चुनाव की गहमा गहमी तेज हो गई है। जांच में सांस्कृतिक सचिव पद पर एकमात्र नामांकन निरस्त हो गया।
विज्ञापन

शनिवार को बारिश के बीच डिग्री कॉलेज में सुबह से नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और शाम चार बजे वैध प्रत्याशियों की सूची घोषित की गई। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. आशुतोष कुमार ने बताया कि उपाध्यक्ष छात्र में रोहन गड़कोटी, साहिल महर, संदीप सिंह, उपाध्यक्ष छात्रा में कंगना गुप्ता, रितिका, सचिव में वंश शर्मा, सुशील जोशी, संयुक्त सचिव में रिया आर्या, लक्षिता जोशी, कोषाध्यक्ष पद पर नीतू बिष्ट, मुस्कान, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निर्मला महराना, बबीता प्रत्याशी घोषित किए गए।
विज्ञापन

सांस्कृतिक सचिव पद पर प्रत्याशी आशीष कुमार आर्या के अभिलेखों की जांच में सांस्कृतिक क्रिया कलापों में भागीदारी का प्रमाण पत्र न होने पर निरस्त किया गया। अब आम सभा 28 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक होगी। मतदान 29 सितंबर को होगा। 1170 से अधिक विद्यार्थी विभिन्न पदों के 15 प्रत्याशियों का फैसला 29 सितंबर को करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed