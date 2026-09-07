Pithoragarh News: पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर में 2.29 करोड़ से विकास कार्य पूरे

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लोक निर्माण विभाग चंपावत की ओर से मंदिर परिसर में अवस्थापना और सौंदर्यीकरण के कार्य कराए गए हैं। मंदिर के समीप आधुनिक विजिटर सेंटर का निर्माण किया गया है। इसमें कैफे और रेस्टोरेंट की सुविधा भी विकसित की गई है जिसका संचालन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। विज्ञापन

डीएम मनीष कुमार ने बताया कि मंदिर तक श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए करीब 170 मीटर लंबे ट्रैक रूट और पाथ-वे का निर्माण किया गया है। मार्ग पर धूप और बारिश से बचाव के लिए टिन शेड भी लगाया गया है। विकास कार्य पूरे होने से पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। लोक निर्माण विभाग चंपावत की ओर से मंदिर परिसर में अवस्थापना और सौंदर्यीकरण के कार्य कराए गए हैं। मंदिर के समीप आधुनिक विजिटर सेंटर का निर्माण किया गया है। इसमें कैफे और रेस्टोरेंट की सुविधा भी विकसित की गई है जिसका संचालन जल्द शुरू होने की उम्मीद है।डीएम मनीष कुमार ने बताया कि मंदिर तक श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए करीब 170 मीटर लंबे ट्रैक रूट और पाथ-वे का निर्माण किया गया है। मार्ग पर धूप और बारिश से बचाव के लिए टिन शेड भी लगाया गया है। विकास कार्य पूरे होने से पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

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चंपावत। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पाटी विकासखंड के रमक स्थित ऐतिहासिक पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर परिसर में करीब 2.29 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य पूरे हो गए हैं। धार्मिक और पौराणिक स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन के तहत यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया है।