Pithoragarh News: आज से दो हफ्ते तक भारी बिजली कटौती से गुजरेगी 40 हजार की आबादी

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इस मूसलाधार बारिश के दौर में बिजली बाधित रहने से आधे नगर और झूलाघाट क्षेत्र के दर्जनों गांवों की 40 हजार से अधिक आबादी को पूरा दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। 11 केवीए विद्युत लाइन के सुधारीकरण कार्य के चलते रई, पुनेड़ी, टाउन 1 और चार, ऐंचोली और झूलाघाट फीडर से जुड़े विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दिन बिजली सप्लाई सुबह 10 से पांच बजे तक ठप रहेगी।लंबी बिजली कटौती का सीधा असर स्थानीय बाजार और कारोबार पर पड़ना तय है जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नगर की नीमा, रघुवीर सिंह, मनोज शर्मा, कुंदन नेगी, अनिल चंद आदि लोगों ने रोष जताते हुए कहा है कि इस तरह के कार्य मानसून शुरू होने से पहले किए जाने चाहिए थे।भविष्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह लाइन मेंटेनेंस जरूरी है। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है।8 सितंबर-धारचूला रोड, ग्रिफ बैंड, रई, बस्ते, सिल्थाम, जाखनी, घुघ्पौड़, पवन विहार, बिण रोड, लिंक रोड, अपटेक तिराहे से कोतवाली रोड, पांडेगांव क्षेत्र9 सितंबर-भदेलवाड़ा, बीएसएनएल, पुलिस लाइन, कुमौड़, जाखनी, निराड़ा, चैसर, पॉवर ग्रिड क्षेत्र10 सितंबर-टकाना, ईदगाह, केदार कॉलोनी, विकास भवन, लिंक रोड, कुजौली, जीआईसी रोड, डांग, पौण, पपदेव, बडोली, घंटाकरण क्षेत्र11 सितंबर-भदेलवाड़ा, बीएसएनएल, पुलिस लाइन, कुमौड़, जाखनी, निराड़ा, चैसर, पॉवर ग्रिड क्षेत्र12 सितंबर-ऐंचोली, चंद्रभागा, टनकपुर रोड, बडालू, गौरीहाट, गैना, जगतड़ी, झूलाघाट, बलतड़ी, मजिरकांड़ा क्षेत्र13 सितंबर-धारचूला रोड, ग्रिफ बैंड, रई, बस्ते, सिल्थाम, जाखनी, घुघ्पौड़, पवन विहार, बिण रोड, लिंक रोड, अपटेक तिराहे से कोतवाली रोड, पांडेगांव क्षेत्र14 सितंबर-भदेलवाड़ा, बीएसएनएल, पुलिस लाइन, कुमौड़, जाखनी, निराड़ा, चैसर, पॉवर ग्रिड क्षेत्र15 सितंबर-धोबीघाट, जीआईसी रोड, शनि मंदिर, अपटेक, बजेटी, घंटाकरण, नगर निगम, जिला न्यायालय क्षेत्र16 सितंबर-टकाना, ईदगाह, केदार कॉलोनी, विकास भवन, लिंक रोड, कुजौली, जीआईसी रोड, डांग, पौण, पपदेव, बडोली, घंटाकरण क्षेत्र17 सितंबर-भदेलवाड़ा, बीएसएनएल, पुलिस लाइन, कुमौड़, जाखनी, निराड़ा, चैसर, पॉवर ग्रिड क्षेत्र18 सितंबर-ऐंचोली, चंद्रभागा, टनकपुर रोड, बडालू, गौरीहाट, गैना, जगतड़ी, झूलाघाट, बलतड़ी, मजिरकांड़ा क्षेत्र19 सितंबर-धारचूला रोड, ग्रिफ बैंड, रई, बस्ते, सिल्थाम, जाखनी, घुघ्पौड़, पवन विहार, बिण रोड, लिंक रोड, अपटेक तिराहे से कोतवाली रोड, पांडेगांव क्षेत्र20 सितंबर-भदेलवाड़ा, बीएसएनएल, पुलिस लाइन, कुमौड़, जाखनी, निराड़ा, चैसर, पॉवर ग्रिड क्षेत्र21 सितंबर-धोबीघाट, जीआईसी रोड, शनि मंदिर, अपटेक, बजेटी, घंटाकरण, नगर निगम, जिला न्यायालय क्षेत्र