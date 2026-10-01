Pithoragarh News: बनबसा में वाहन पार्किग और सब्जी बाजार बनाने की मांग

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सब्जी बाजार के अभाव में ठेले सड़क किनारे लगते हैं जिससे अतिक्रमण और आवागमन में परेशानी होती है। शाम को पाटनी तिराहे से रोडवेज वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खड़े रहते हैं। पाटनी तिराहे से रेलवे फाटक तक ठेले और दुकानों का सामान बाहर रखने से सड़कें संकरी हो गई हैं। पुराने बाजार, रेलवे बाजार और मीना बाजार में भी बेतरतीब पार्किंग से यातायात प्रभावित होता है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों भरत भंडारी, अभिषेक गोयल, संजय अग्रवाल, दिनेश उप्रेती सहित जनप्रतिनिधियों और पूर्व सैनिकों ने प्रशासन से समाधान की अपील की है।

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बनबसा (चंपावत)। नागरिकों ने शासन-प्रशासन से बनबसा में वाहन पार्किंग और अलग सब्जी बाजार स्थापित करने की मांग की है। इन सुविधाओं के अभाव में यातायात बाधित हो रहा है। नागरिकों ने बताया कि पार्किंग न होने से वाहन सड़कों पर अव्यवस्थित खड़े रहते हैं।