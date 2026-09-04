Pithoragarh News: बेड़ीनाग की रामलीला में बेटियां करेंगी अभिनय, तालीम शुरू

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बेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। नगर में रामलीला मंचन की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार बेटियां रामलीला के प्रमुख पात्रों का अभिनय करेंगी। पात्रों की तालीम शुरू हो गई है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बलवंत धानिक ने बताया कि 12 से अधिक पात्रों की भूमिका बेटियां निभाएंगी। उन्होंने कहा कि बेटियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तालीम देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पंकज पंत हारमोनियम का वादन जबकि हरीश पंत तबले पर संगत दे रहे हैं। तालीम में किशन पंत, मनीष पंत, राजेश रावत, ललित बाफिला, डीएल शाह, राजेश कार्की, दीप बिष्ट, अंशुल डांगी, कुलदीप बोहरा आदि का सहयोग मिल रहा है।