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इस दौरान डीएम ने कहा कि इस तरह के साहसिक आयोजन प्रदेश के पर्यटन को नई पहचान देने के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने में मददगार हैं। उन्होंने साइकिल यात्रा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लद्दाख के सेवांग नोरबू, दूसरे स्थान पर रहे हरियाणा के शिवेन और तीसरे स्थान पर रहे हिमाचल प्रदेश के खुशिमान घरती को सम्मानित किया।पर्यटन विभाग के उपनिदेशक अतुल भंडारी ने बताया कि 20 नवंबर को मुक्तेश्वर से शुरू हुई यह साइकिल यात्रा करीब 658 किलोमीटर की दूरी तय कर 26 नवंबर को मसूरी में संपन्न होगी। प्रतिभागी पिथौरागढ़ में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह सात बजे देव सिंह मैदान से अगले पड़ाव बागेश्वर के लिए रवाना होंगे।