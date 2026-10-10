Pithoragarh News: फोर्ती में ओलावृष्टि से फसलें तबाह, किसानों ने मांगा मुआवजा

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लोहाघाट(चंपावत)। विकासखंड लोहाघाट की ग्राम पंचायत फोर्ती में बीते शुक्रवार दोपहर हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो गईं। ओलों की मार से विभिन्न फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है जिससे क्षेत्र के काश्तकारों की चिंता बढ़ गई है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से तत्काल नुकसान का सर्वे कराकर शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। ग्राम प्रधान रेनू बगौली और सामाजिक कार्यकर्ता योगेश बगौली ने भी प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ओलावृष्टि से कैलाश चंद्र, शंकर दत्त बगौली सहित कई अन्य किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों ने आर्थिक नुकसान से उबरने के लिए जल्द राहत राशि और मुआवजे की मांग दोहराई है।