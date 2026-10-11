फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Chants of devotion resound alongside the worship of Goddess ShailputriChants of devotion resound alongside the worship of Goddess Shailputri

Pithoragarh News: मां शैलपुत्री की पूजा के साथ गूंजे जयकारे

Sun, 11 Oct 2026 10:00 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 10:00 PM IST
विज्ञापन
Chants of devotion resound alongside the worship of Goddess ShailputriChants of devotion resound alongside the worship of Goddess Shailputri
चंपावत/लोहाघाट। शारदीय नवरात्र के पहले दिन नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्र के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की।
विज्ञापन


सुबह से ही मंदिरों में घंटे-घड़ियालों की गूंज, माता के जयकारों और भजन-कीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने लोहाघाट के रामेश्वर, पंचेश्वर और अन्य पवित्र नदियों के घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। हजारों श्रद्धालुओं के साथ देव डांगरों ने भी पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई।
विज्ञापन


नगर के हिंगला देवी मंदिर, भैरव मंदिर और प्रसिद्ध गोल्ज्यू मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। इसके अलावा देवीधार स्थित मां भगवती मंदिर, मां अखिल तारिणी, मां झूमाधुरी, सुई स्थित मां भगवती मंदिर, मष्टा मंडाली, गलचौड़ा बाबा मंदिर, लड़ीधुरा और प्रसिद्ध मां वाराही मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर मन्नतें मांगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


...........................
खेतीखान के फुटलिंग महादेव मंदिर में रात्रि जागरण में झूमे श्रद्धालु
लोहाघाट (चंपावत)। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर खेतीखान स्थित प्रसिद्ध फुटलिंग महादेव मंदिर में भव्य रात्रि जागरण और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में खेतीखान, पिथौरागढ़, लोहाघाट और गुमदेश क्षेत्र से पहुंची विभिन्न भजन मंडलियों ने एक से बढ़कर एक भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ गुमदेश क्षेत्र से मदन कलौनी के नेतृत्व में आई भजन मंडली की ओर से गजानन आ जाओ भजन की प्रस्तुति के साथ हुआ। इसके बाद कलाकारों ने समा बांध दिया।

पूर्णानंद लोहनी, ईश्वर गिरी, गिरीश चंद, गौरी शंकर पंत, पंकज कलखुड़िया के शानदार प्रस्तुतियों पर देर रात तक श्रद्धालु भक्ति गीतों की धुनों पर झूमते रहे। इस दौरान संजय पंगरिया ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed