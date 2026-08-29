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Pithoragarh News: स्टेयरिंग लॉक होने से नाले में गिरी कार
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:42 PM IST
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मुनस्यारी। स्टेयरिंग लॉक होने से अनियंत्रित टाटा पंच कार सरस्वती शिशु मंदिर और एसबीआई एटीएम के बीच नाले में गिर गई। कार में चार लोग सवाल थे। इसमें शामिल ममता देवी की अंगुली में चोट आई जबकि अन्य सुरक्षित बच गए। घायल को सीएचसी पहुंचाया गया। डॉ. राशिद ने घायल का इलाज किया। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षित हैं।
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