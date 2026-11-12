Pithoragarh News: दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून के लिए बस बढ़ाईं, गहमागहमी

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दिवाली पर्व पर पहले दिन से ही रोडवेज बसों में भी खासी गहमा गहमी रही। इसके लिए रोडवेज प्रबंधन की ओर से महानगरों के लिए बसों को बढ़ाया गया था। बृहस्पतिवार की सुबह से ही रोडवेज बस स्टेशन में गहमा गहमी शुरू हो गई। बस आते ही लोग बैग लेकर तुरंत ही सीट पानी के लिए संघर्ष करते नजर आए।एआरएम सुरेश चंद्र पांडेय ने बताया कि दिल्ली मार्ग पर दो, गुरुग्राम दो, देहरादून एक, हरिद्वार तीन बसों को बढ़ाया गया। बरेली, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी मार्ग पर भी अधिक यात्री होने पर बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। दोपहर एक बजे तक ही हल्द्वानी के लिए सात, काशीपुर चार, रुद्रपुर के लिए पांच अतिरिक्त फेरे के लिए बसों को भेजा जा चुका था।यूपी के पूरनपुर के लिए भी बस भेजी जा चुकी थी। शाम को अधिक भीड़ होने पर फिर फेरे बढ़ाए जाने की बात कही गई। दिवाली पर्व पर महानगर, नगरों से घर आए लोग अब लौटने लगे हैं। सुबह से ही रोडवेज बस स्टेशन में यात्रियों की गहमा गहमी रही। रोडवेज प्रशासन को देहरादून, दिल्ली, गुरुग्राम, हरिद्वार मार्ग पर बसों को बढ़ा दिया। इसके अलावा स्थानीय मार्गों पर फेरे बढ़ाए गए।