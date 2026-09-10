Pithoragarh News: भारी बारिश से चौड़ामेहता कॉलेज की सुरक्षा दीवार ढही

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राजकीय इंटर कॉलेज चौड़ामेहता में वर्तमान में 203 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। यह विद्यालय चौड़ामेहता के अलावा परेवा, कुल्यालगांव, तलाड़ी और धरसों जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र है। सुरक्षा दीवार ढहने से विद्यालय परिसर को सीधा खतरा है।लगातार बारिश के बीच इस घटना से विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। विद्यालय प्रबंधन ने तत्काल इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दी है। पाटी के खंड शिक्षा अधिकारी संजय भट्ट ने बताया कि यह क्षति भारी बारिश के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में क्षेत्र के पटवारी से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गई है। पटवारी की रिपोर्ट मिलने के बाद सुरक्षा दीवार के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यह प्रस्ताव जल्द ही संबंधित विभाग को भेजा जाएगा।छात्रों और अभिभावकों की चिंताराजकीय इंटर कॉलेज चौड़ामेहता में 203 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। ये बच्चे आसपास के कई गांवों से यहां आते हैं। सुरक्षा दीवार ढहने और रास्ते के खराब होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। विद्यालय प्रबंधन भी इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयासरत है।प्रशासन की आगामी कार्रवाईखंड शिक्षा अधिकारी संजय भट्ट ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आपदा के कारण सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। प्रशासन ने इस मामले में पटवारी से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद दीवार के निर्माण का प्रस्ताव बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा ताकि मरम्मत कार्य शुरू हो सके।