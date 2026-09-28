Pithoragarh News: बनबसा मिनी स्टेडियम का जल्द होगा कायाकल्प

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सीएम प्रतिनिधि दीपक रजवार ने बताया कि बनबसा मिनी स्टेडियम में शासन प्रशासन और जिला योजना से मिनी स्टेडियम में कई निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य कराए जाने हैं। उन्होंने बताया कि मिनी स्टेडियम के चारों ओर सुरक्षा दीवार निर्माण, क्रिकेट अभ्यास और मुख्य पिच निर्माण, दो बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबाल कोर्ट, खेल सामग्री रखने को बड़ा स्टोर, लाइटिंग, पेयजल और आधुनिक शौचालय सुविधा निर्माण होना है। इसके लिए प्रथम चरण में करीब सत्तर लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। भाजपा युवामोर्चा जिला महामंत्री जतिन देउपा ने कहा कि मिनी स्टेडियम के सौंदर्यीकरण से क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को लाभ पहुंचेगा।

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बनबसा (चंपावत)। जल्द ही बनबसा मिनी स्टेडियम का कायाकल्प होने की उम्मीद जगी है। इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से क्षेत्र के खिलाड़ी और खेल प्रेमी बनबसा मिनी स्टेडियम को सुविधा संपन्न कराने की मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में शासन प्रशासन के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी ज्ञापन भेजे थे। बीते दिवस डीएम मनीष कुमार ने स्टेडियम का निरीक्षण कर अपने मातहतों को आवश्यक निर्देश भी दिए।