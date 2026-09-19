पिथौरागढ़: चौकौड़ी में बागेश्वर के युवक पर लोहे की रॉड से हमला, मरा समझकर छोड़ा; घायल हायर सेंटर रेफर

पिथौरागढ़ जिले के चौकौड़ी के पास बागेश्वर निवासी एक युवक पर दो लोगों लोहे की रॉड और पत्थर से हमला कर दिया। आरोपी उसे मरा समझकर छोड़ गए। इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को पहले नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

बीते शुक्रवार को पीड़ित भगवान सिंह (37) पुत्र चंद्र सिंह निवासी ग्राम सिमगड़ी, कांडा, जिला बागेश्वर ने बेड़ीनाग थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि बीते बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे वह अपने वाहन से धरमघर से चौकौड़ी स्थित एक रिजार्ट की तरफ आ रहा था। चौकोड़ी के आस-पास रास्ते में गणेश सिंह और प्रकाश सिंह निवासी लोहाथल, बेड़ीनाग ने उनके वाहन को दोनों तरफ से रोक दिया। दोनों ने गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड और पत्थर से हमला कर दिया। दोनों उसे मरा समझकर छोड़ गए। जब उसे होश आया तो उसने किसी तरह घटना की सूचना भाई को दी। भाई उन्हें इलाज के लिए सीएचसी बेड़ीनाग ले गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर अल्मोड़ा रेफर कर दिया गया।

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युवक की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा, 115(2),126, 352 और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।