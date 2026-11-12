Pithoragarh News: आंगनबाड़ी वर्कर्स ने शुरू किया अनिश्चतकालीन धरना प्रदर्शन

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बृहस्पतिवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स संगठन की जिलाध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में बाराकोट में आंगनबाड़ी वर्कर्स धरने पर बैठी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि वह लंबे समय से मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये देने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया है।मांगों की अनदेखी पर पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि वह दो नवंबर से हड़ताल पर हैं जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, पोषण ट्रैकर और ऑनलाइन कार्य भी नहीं किया। अब उन्होंने सरकार के कोरे आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी।यहां बाराकोट ब्लॉक अध्यक्ष दमयंती वर्मा, लोहाघाट ब्लॉक कविता पंत, पाटी ब्लॉक अध्यक्ष बबीता गहतोड़ी, विमला अधिकारी, तुलसी बिष्ट, हेमा बिष्ट, रेनू देवी, ऊषा बोहरा, परमेश्वरी, कविता भंडारी, किरन देव, उर्मिला देवी, पूजा देवी, रेवती सामंत, प्रेमा बोहरा, शोभा, अर्चना, रेनू, शांति देवी, मंजू देवी, लक्ष्मी देवी आदि मौजूद थे।