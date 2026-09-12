Pithoragarh News: आंवला घाट में रामगंगा पर जल्द होगा मोटर पुल का निर्माण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

पिथौरागढ़ से घाट-पनार होते सड़क के रास्ते गंगोलीहाट की दूरी करीब एक 140 किलोमीटर है। लगभग पांच दशक से जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग आंवलाघाट के रास्ते गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ को जोड़ने की मांग कर रहे थे।आंवलाघाट तक राम गंगा नदी के दोनों तरफ पिथौरागढ़ व गंगोलीहाट की ओर से मोटर रोड पहले ही कट चुकी है। ऐेसे में आंवलाघाट क्षेत्र में इसके लिए मोटर पुल बनाने की मांग तेजी पकड़ती गई, जिसके परिणामस्वरूप शासन से 15 करोड़ 29.56 लाख रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय पुनरीक्षित मंजूरी मिल गई है।पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह खाती का कहना है कि पुल बनने और दूरी कम हो जाने से गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र की भेरंगपट्टी तथा पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की गोरंगदेस घाटी के करीब 200 गांवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की ओर से संज्ञान लेने से आंवलाघाट में मोटर पुल निर्माण योजना तेजी से अंजाम की तरफ बढ़ी है।आंवलाघाट में पुल बनने से पिथौरागढ़ से गंगोलीहाट की प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा, हाट कालिका मंदिर सहित बेड़ीनीग और चौकोड़ी जाना-आना आसान हो जाएगा। फल-सब्जियों के लिए प्रसिद्ध भेरंगपट्टी के साथ ही गोरंगदेश घाटी के दूरदराज के गावों को इसका काफी लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में भी उछाल आएगा।आंवलाघाट में 60 मीटर स्पान के 1.50 मीटर लेन वाले स्टील गार्डर मोटर पुल के लिए निविदा लग चुकी है। निविदा खुलने पर एप्रोच रोड सहित पुल निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। -