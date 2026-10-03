Pauri News: श्रीनगर में तीन चरणों में बिछेगी सीवर लाइन

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शहर के छूटे हुए क्षेत्रों को सीवर सुविधा से जोड़ने की योजना को तीन चरणों में आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले चरण में श्रीकोट से एजेंसी मोहल्ला, दूसरे चरण में एजेंसी मोहल्ला से श्रीयंत्र टापू और तीसरे चरण में उफल्डा तक सीवर लाइन बिछाई जाएगी। नगरपालिका से उच्चीकृत होकर नगर निगम बने श्रीनगर का अधिकांश क्षेत्र अभी भी सीवेज सुविधा से वंचित है। निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, पेयजल निगम के परियोजना प्रबंधक रविंद्र सिंह गंगारी के अनुसार प्रथम चरण की योजना पर 128.71 करोड़ रुपये, दूसरे चरण पर 139.95 करोड़ रुपये और तीसरे चरण में करीब 34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रथम चरण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर डीपीआर शासन को भेज दी गई है। दूसरे और तीसरे चरण की डीपीआर को भी शीघ्र पूरा कर शासन को भेजा जाएगा। संवाद