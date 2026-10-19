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Pauri News: गुटखा-पान मसाला के चालान पर व्यापारियों में असमंजस, शुक्रवार को होगी बैठक

Mon, 19 Oct 2026 08:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:17 PM IST
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Traders confused over challans issued for gutkha and pan masala; meeting to be held on Friday
बाजार में गुटखा एवं पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर सोमवार को पुलिस की ओर से चालान की कार्रवाई की गई। इस पर व्यापार सभा के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने कोतवाली निरीक्षक कुलदीप सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। खाद्य निरीक्षक से भी दूरभाष पर वार्ता कर नियमों की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।
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व्यापार सभा ने नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने तक चालान की कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया है। मामले पर विस्तार से चर्चा करने और व्यापारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए शुक्रवार को सामूहिक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पान मसाला कारोबार से जुड़े कई व्यापारी भी मौजूद रहेंगे। व्यापार सभा ने सभी व्यापारियों से बैठक तक शांति और संयम बनाए रखने तथा आगे के दिशा-निर्देशों के लिए संगठन के संपर्क में रहने की अपील की है। इस मौके पर व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष वासुदेव कंडारी, महासचिव छवि प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पंकज नेगी, बलवीर कंडारी और अमित पाल आदि मौजूद रहे।
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जारी---- सत्य प्रसाद मैठाणी
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