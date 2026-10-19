Pauri News: नवमी पर मां धारी देवी के दरबार में उमड़े हजारों श्रद्धालु

विज्ञापन



जारी -- -- - सत्य प्रसाद मैठाणी

शारदीय नवरात्र के समापन पर सोमवार को महानवमी के अवसर पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कलियासौड़ स्थित मां धारी देवी मंदिर में करीब 30 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई, जो दिनभर जारी रही। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी लक्ष्मी प्रसाद पांडे ने बताया कि सुबह की आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस दौरान मंदिर में हवन-यज्ञ और कन्या पूजन किया गया। श्रद्धालुओं को जौ की हरियाली प्रसाद के रूप में वितरित की गई। मंदिर परिसर में दिनभर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर, देवलगढ़ स्थित मां गौरा देवी और मां राजराजेश्वरी मंदिर में भी नवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रीनगर के मां कंसमर्दिनी मंदिर में सुबह से दोपहर तक दर्शन के लिए भक्त पहुंचते रहे। श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर उन्हें दक्षिणा दी। मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन भी किया गया।