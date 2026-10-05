Pauri News: नई शिक्षा नीति की जानकारी दी

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श्रीनगर। कीर्तिनगर ब्लॉक के राजकीय महाविद्यालय तेगड़ (लोस्तू-बडियार) में बीए प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए अभिविन्यास (इंडक्शन) कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रभारी प्राचार्य डॉ. सुबोध कुमार की अध्यक्षता में हुआ। बीए प्रथम सेमेस्टर प्रवेश समिति के संयोजक डॉ. दिनेश सिंह नेगी ने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने पाठ्यक्रम, विषय चयन और अध्ययन प्रणाली के साथ उच्च शिक्षा में हुए बदलावों और उनके महत्व के बारे में बताया। मुख्य नियंता डॉ. सृजना राणा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए विद्यार्थियों से महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में डॉ. वेणीराम अंथवाल, डॉ. राजेश भट्ट, कविता बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मण नेगी, संदीप नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद