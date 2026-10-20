Pauri News: किसानाें को प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए प्रेरित किया

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

कुलपति प्रो. डॉ. भगवती प्रसाद भट्ट के निर्देशन में हुई कार्यशाला में खेती मिशन के नोडल अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 12 क्लस्टरों में किसानों को पहाड़ों में जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों, कम लागत में उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य सुधार और पर्यावरण संरक्षण के महत्व से किसानों को रूबरू किया। साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत, बीजामृत व घनजीवामृत को तैयार और उपयोग करने की विधियां बताईं। फसलों में कीट व रोग प्रबंधन के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्र आदि प्राकृतिक साधनों से भी किसानों को प्रयोगात्मक जानकारियां दीं। इस मौके पर ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक विकास जोशी, मास्टर ट्रेनर राजेंद्र प्रसाद आदि मौजूद रहे।पौड़ी में लावारिस कुत्तों ने तीन लोगों को काटापौड़ी। शहर में लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। मंगलवार को लावारिस कुत्तों ने तीन लोगों को काटकर घायल कर दिया। स्थानीय संजय सिंह ने बताया कि शहर में लावारिस कुत्तों के झुंड शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं। पालिका के मुख्य मार्ग, बस स्टेशन से लेकर मॉलरोड, एजेंसी चौक, कंडोलिया आदि चौराहों पर लावारिस कुत्तों के झुंड जमा हो रहे हैं। जिससे स्कूली बच्चों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने पालिका से लावारिस कुत्तों के झुंड से निजात दिलाने की मांग उठाई है।मुकेश